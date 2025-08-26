HABER

Sakarya 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Devrim Karadağ

Sakarya'da 26 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C civarında, gece sıcaklığı ise 15°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor.

27 Ağustos Çarşamba günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C'ye kadar çıkacak, gece sıcaklığı ise 16°C civarında olacak.

28 Ağustos Perşembe günü az bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C'ye ulaşacak, gece sıcaklığı ise 17°C civarında kalacak.

29 Ağustos Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 32°C'ye kadar yükselecek, gece sıcaklığı ise 17°C civarında olacak.

30 Ağustos Cumartesi günü bulutlu bir başlangıç olacak. Güneşin geri dönmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 33°C'ye kadar çıkacak, gece sıcaklığı ise 17°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artması ve güneşli günlerin yaşanması bekleniyor. Güneşin etkisinin artacağı bu günlerde dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Uygun koruyucu önlemler alınmalıdır. Ayrıca bol su tüketimi önerilmektedir. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. Öğle saatlerinde ise kapalı alanlarda kalmak daha sağlıklı olacaktır.

