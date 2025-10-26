HABER

Sakarya 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

26 Ekim 2025 Pazar günü Sakarya'nın hava durumu ilçelere göre değişkenlik gösteriyor. Sapanca'da açık ve güneşli hava beklenirken, en yüksek sıcaklık 26.9°C olarak tahmin ediliyor. Adapazarı'nda ise kapalı bir hava hakim ve sıcaklık 21.4°C olacak. Önümüzdeki günlerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Hava koşullarındaki değişikliklere karşı tedbirli olmak, dışarıda kalmayı etkileyebilir.

Sakarya'da 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu, farklı ilçelerde değişkenlik göstermektedir. Sapanca'da hava açık ve güneşli olacaktır. En yüksek sıcaklık 26,9°C, en düşük sıcaklık 14°C tahmin edilmektedir. Nem oranı %80, rüzgar hızı 5,9 km/saat, basınç ise 1010,8 mb'dir. Adapazarı'nda hava kapalı ve bulutlu görünmektedir. En yüksek sıcaklık 21,4°C, en düşük sıcaklık 14°C öngörülmektedir. Nem oranı %81, rüzgar hızı 1,3 km/saat, basınç 1007,1 mb'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. 27 Ekim Pazartesi günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacaktır. Sıcaklıkların 27°C civarında seyretmesi öngörülmektedir. 28 Ekim Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava beklenmektedir. Sıcaklıkların 21°C civarında olması tahmin edilmektedir. 29 Ekim Çarşamba günü puslu güneşli hava beklenmektedir. Sıcaklıkların 20°C civarında seyretmesi öngörülmektedir. 30 Ekim Perşembe günü bulutlu ve güneşli bir hava söz konusudur. Sıcaklıkların 21°C civarında olması beklenmektedir. 31 Ekim Cuma günü ise değişken bulutluluk ve 23°C civarında sıcaklıklar bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı tedbirli olmak önemlidir. 27 Ekim Pazartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle, dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceğini unutmayın. Trafikte dikkatli olmalı ve hız limitlerine riayet etmelisiniz. Sıcaklıkların 20°C civarına düşeceği günlerde hafif bir mont veya ceket giymek vücut ısınızı korur. Hava koşullarındaki değişikliklere göre planlarınızı esnek tutmak, olası aksaklıklara karşı hazırlıklı olmanızı sağlayacaktır.

hava durumu Sakarya
