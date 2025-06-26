Sakarya 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 36°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 12°C civarında olacaktır. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacaktır. 27 Haziran Cuma günü sıcaklıklar 35°C civarında kalacaktır. Gün boyunca belirgin güneş ışığı hakim olacaktır. 28 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 32°C'ye düşecektir. Bol güneş ışığı beklenmektedir. 29 Haziran Pazar günü yer yer şiddetli sağanaklar görülecektir. Sıcaklıklar 24°C civarında gerçekleşecektir. 30 Haziran Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacaktır. Sıcaklıklar 25°C civarında olacaktır.

Bu dönemde yüksek sıcaklıkların etkili olduğu günlerde, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen gösterin. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su tüketmeye dikkat edin. Güneş koruyucu ürünler kullanmayı ihmal etmeyin. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda uygun bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmanızda fayda vardır. Sağanak yağışların olacağı günlerde su birikintilerinden uzak durarak, su baskınlarına karşı dikkatli olun.

Sakarya'da hava koşulları önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecektir. Sıcak ve güneşli günlerde aşırı sıcaklardan korunmak için önlemler alınmalıdır. Yağışlı günlerde su baskınlarına karşı da tedbirli olmak önemlidir.