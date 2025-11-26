Sakarya 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 21°C olacaktır. Gece en düşük sıcaklık ise 6°C civarında beklenmektedir. Nem oranı %53 olarak tahmin edilmektedir. Rüzgar hızı 5.4 km/saat olmaktadır. Basınç 1012 mb seviyesinde olacaktır. Gün doğumu saati 07:58'dir. Gün batımı ise 17:33'tedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler beklenmektedir. 27 Kasım Perşembe günü puslu ve güneşli hava hâkim olacaktır. Sıcaklık 22°C ile 7°C arasında değişecektir. 28 Kasım Cuma günü bulutlar artacak ve sıcaklık 22°C ile 8°C arasında olacaktır. 29 Kasım Cumartesi günü kısa süreli sağanak yağış beklenmektedir. Sıcaklık 17°C ile 6°C arasında değişecektir. 30 Kasım Pazar günü yer yer sağanak yağışların etkili olması öngörülmektedir. Bu günlerde sıcaklık 16°C ile 6°C arasında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 29 ve 30 Kasım tarihlerindeki sağanak yağışlar dikkate alınmalıdır. Açık alanlarda bulunmanız gerektiğinde su geçirmez giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar tercih etmek akıllıca olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmelisiniz. Şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu ekipmanları yanınızda bulundurmak önemlidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde sıcak içecekler tüketmek gereklidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde uygun giyinmek sağlığınızı korur.