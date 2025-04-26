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Sakarya 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde güneşli ve 10°C olacak.

Sakarya 26 Nisan Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Sakarya'da 26 Nisan 2025 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde güneşli ve 10°C olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 22°C'ye çıkacak. Gün boyunca puslu bir güneş etkili olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6°C'ye düşecek ve serin bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. 27 Nisan Pazar günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklığı 16°C ile 6°C arasında değişecek. 28 Nisan Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 15°C ile 4°C arasında seyredecek. 29 Nisan Salı günü alçak bulutlar etkili olacak. Hava sıcaklığı 14°C ile 7°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 27 Nisan'daki sağanak yağışlar ve 28 Nisan'daki bulutlu hava, dışarıda vakit geçirecekler için uygun kıyafet ve ekipman seçiminde dikkat edilmelidir. Sakarya'nın iklimi Nisan ayında genellikle 15°C ile 20°C arasında değişen sıcaklıklarla ve yağışlı günlerle karakterizedir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve planlamalarınızı buna göre yapmak olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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