Sakarya 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında. Gece ise sıcaklık 12°C'ye kadar düşecek. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları etkili olacak.

28 Eylül Pazar günü hava bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 21°C ile 13°C arasında değişecek. 29 Eylül Pazartesi günü sağanak yağışların etkisi görülecek. Sıcaklıklar 20°C ile 12°C arasında olacak. 30 Eylül Salı günü yer yer sağanaklar meydana gelecek. Sıcaklıklar 22°C ile 8°C arasında farklılık gösterecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle 29 ve 30 Eylül'deki yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacak. Sabah ve akşam saatlerindeki serin havaya karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Kat kat giyinmek gün boyunca rahat etmenizi sağlar. Ani hava değişimlerine karşı sıcak içecekler tüketmekte yarar var. Açık hava etkinliklerinizi hava durumuna göre planlamanızı öneririm.