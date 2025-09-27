HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sakarya 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 27 Eylül Cumartesi hava durumu gündüz sıcaklığı 22°C olacak. İşte detaylar...

Sakarya 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında. Gece ise sıcaklık 12°C'ye kadar düşecek. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları etkili olacak.

28 Eylül Pazar günü hava bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 21°C ile 13°C arasında değişecek. 29 Eylül Pazartesi günü sağanak yağışların etkisi görülecek. Sıcaklıklar 20°C ile 12°C arasında olacak. 30 Eylül Salı günü yer yer sağanaklar meydana gelecek. Sıcaklıklar 22°C ile 8°C arasında farklılık gösterecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle 29 ve 30 Eylül'deki yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacak. Sabah ve akşam saatlerindeki serin havaya karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Kat kat giyinmek gün boyunca rahat etmenizi sağlar. Ani hava değişimlerine karşı sıcak içecekler tüketmekte yarar var. Açık hava etkinliklerinizi hava durumuna göre planlamanızı öneririm.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BUDO'nun bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi!BUDO'nun bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi!
Tırın çarptığı genç hayatını kaybettiTırın çarptığı genç hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.