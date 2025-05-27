Sakarya 27 Mayıs Salı hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 27 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında, gece ise 10°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin mevsim normallerine uygun. Açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 28 Mayıs Çarşamba günü zaman zaman yağmur ve çisenti öngörülüyor. 29 Mayıs Perşembe günü ise kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. 30 Mayıs Cuma günü hava tekrar çoğunlukla güneşli olacak. Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınması gereken bir durum.

28 ve 29 Mayıs tarihlerinde yağış ihtimali yüksek. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlar. Günlük hava raporlarını kontrol ederek, planlarınızı en güncel bilgilere göre şekillendirebilirsiniz.