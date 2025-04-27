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Sakarya 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 27 Nisan 2025 Pazar günü hava durumu yer yer sağanak yağmurlarla geçecektir. En yüksek sıcaklığın 17°C, en düşük sıcaklığın ise 7°C olması tahmin edilmektedir. Bu dönemde ortalama sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında değişmektedir.

Sakarya 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

28 Nisan Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacaktır. Sıcaklıklar 16°C ile 6°C arasında seyredecektir. 29 Nisan Salı günü alçak bulutlar sonrasında biraz güneşli bir hava öngörülmektedir. Sıcaklıklar 15°C ile 6°C arasında değişecektir. 30 Nisan Çarşamba günü alçak bulutların ardından güneşli bir hava beklenmektedir. Sıcaklıklar 16°C ile 7°C arasında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek çok önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir yağmurluk bulundurmak faydalıdır. Ayrıca alçak bulutlu günlerde güneş ışınlarının zayıf olabileceği unutulmamalıdır. Güneş koruyucu kullanımı ve yeterli sıvı alımı da önemlidir.

Sakarya'nın Nisan ayındaki ortalama sıcaklıkları 12.5°C ile 18.1°C arasında değişmektedir. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 79 mm olup, yağmurlu gün sayısı 8'dir. Bu veriler Nisan ayının genellikle ılıman ve yağışlı geçtiğini göstermektedir.

27 Nisan 2025 Pazar günü Sakarya'da yer yer sağanak yağmurlar beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha sakinleşmesi öngörülmektedir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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