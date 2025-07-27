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Sakarya 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya 27 Temmuz 2025 Pazar günü, yüksek sıcaklık ve güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Sakarya 27 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Sakarya'da 27 Temmuz 2025 Pazar günü hava koşulları oldukça sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 40°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 16°C ile 18°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. 28 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 38°C civarında olması tahmin ediliyor. 29 Temmuz Salı günü de sıcaklık 38°C seviyelerinde olacak. 30 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 34°C civarına düşmesi bekleniyor.

Aşırı sıcak hava koşulları, güneş çarpması ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de gereklidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Mümkünse serin ortamlarda kalmaları önem taşır.

Sakarya'da 30 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 34°C civarına düşmesi bekleniyor. Bu durum, sıcak hava dalgasının hafifleyeceğini gösteriyor. Yine de hava koşullarına dikkat etmek ve gerekli önlemleri almak önemlidir.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde aşırı sıcak hava koşulları devam edecek. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak ve bol su içmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, hassas grupların daha dikkatli olmaları ve serin ortamlarda kalmaları önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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