Sakarya 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 28 Eylül 2025 Pazar günü hava durumu çok bulutlu olacak. Sıcaklık 14°C ile 21°C arasında değişecek.

Sakarya 28 Eylül Pazar Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde yer yer sağanak yağışlar görülecek. Bu yağışlar 29 Eylül Pazartesi ve 30 Eylül Salı günlerinde olacak. Sıcaklıkların ise 8°C ile 22°C arasında seyretmesi bekleniyor. 1 Ekim Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. 2 Ekim Perşembe günü sıcaklık 12°C ile 22°C arasında olacak. 3 Ekim Cuma günü hava çoğunlukla güneşli kalacak. Sıcaklıklar ise 14°C ile 24°C arasında değişecek. 4 Ekim Cumartesi günü sağanak yağışlar tekrar etkili olacak. Sıcaklıklar 16°C ile 24°C arasında olacak.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde dikkatli olunması önemlidir. Su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurulmalıdır. Böylece sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Hazırlıklı olmak, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirir.

