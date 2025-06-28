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Sakarya 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 31°C civarında olması bekleniyor.

Sakarya 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Sakarya'da 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 13°C, gece ise 9°C civarında bekleniyor. Gündüz sıcaklıkların 31°C'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor. Nem oranı ise %72 civarında olacak. Rüzgarın GB yönünden 0.88 km/s hızında esmesi bekleniyor.

29 Haziran Pazar günü yer yer şiddetli sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıkların 24°C civarına düşmesi bekleniyor. 30 Haziran Pazartesi günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 25°C civarında gerçekleşecek. 1 Temmuz Salı günü bölgesel düzensiz yağmur yağışları öngörülüyor. Sıcaklıkların 20°C civarına düşmesi bekleniyor.

Bu dönemde yüksek sıcaklıkların etkili olduğu günlerde dışarıda bulunmamaya özen gösterin. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su tüketin ve güneş koruyucu ürünler kullanmayı ihmal etmeyin. Ani hava değişimlerine karşı uygun bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmanızda fayda var. Sağanak yağışların olacağı günlerde su birikintilerinden uzak durun. Su baskınlarına karşı dikkatli olun. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur ve olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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