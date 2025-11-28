HABER

Sakarya 28 Kasım Cuma hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da hava durumu, 28 Kasım 2025 Cuma günü kısmen güneşli ve sıcaklığın 22°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı 16°C ile 8°C arasında değişecek, rüzgar hızı ise saatte 4.7 km olacak. Ancak 29 Kasım Cumartesi günü soğuk hava etkisini gösterecek.

Sakarya'da 28 Kasım 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 22°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 16°C ile 8°C arasında değişecek. Nem oranı %75 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise saatte 4.7 km civarında olacak. Gün doğumu saati 08:00. Gün batımı ise 17:33 olarak bekleniyor.

29 Kasım Cumartesi günü hava daha soğuk. Sıcaklık 17°C ile 5°C arasında değişecek. 30 Kasım Pazar ve 1 Aralık Pazartesi günlerinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu günlerde sıcaklık 15°C ile 2°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınmak faydalı olacaktır. Islanmamak için uygun kıyafetler giymek gerekir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde vücut ısısını korumak önemlidir. Kat kat giyinmek ve rüzgardan korunmak anlamında rüzgarlık veya mont giymek iyi bir tercih olacaktır. Hava koşullarına göre plan yaparken trafik durumunu da göz önünde bulundurmalıyız. Olası aksaklıklara karşı tedbirli olmak önem taşır.

