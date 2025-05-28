Sakarya 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu bulutlu olacak. Sıcaklık 24°C'ye kadar yükselebilir. Bu sıcaklık, mevsim normallerine yakın bir değerdir.

29 Mayıs Perşembe günü kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 24°C civarında seyredecek. 30 Mayıs Cuma günü ise daha yoğun sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 22°C civarına düşecek. 31 Mayıs Cumartesi günü hafif yağışlar devam edecek. Sıcaklık 19°C civarında olacak. 1 Haziran Pazar günü sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Sıcaklık 20°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanıza yardımcı olur.