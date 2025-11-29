Sakarya 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 29 Kasım 2025 Cumartesi günü, Sakarya'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Şehrin farklı bölgelerinde farklı hava durumları bekleniyor. Sapanca'da kısa süreli sağanaklar öngörülüyor. Sıcaklık 18°C olacak. Arifiye'de ise sisli bir hava tahmin ediliyor. Burada sıcaklık 15.7°C seviyelerinde seyredecek. Bu farklılıklar, Sakarya'nın coğrafi yapısından kaynaklanıyor. Mikroklima özellikleri de bu durumu etkilemekte.

Önümüzdeki günlerde, 30 Kasım Pazar günü, Sakarya genelinde sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 17°C, gece ise 7°C civarında olacak. 1 Aralık Pazartesi günü yer yer sağanaklar görülecek. Burada sıcaklık 13°C civarında öngörülüyor. 2 Aralık Salı günü, bulutlu havanın ardından güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 15°C seviyelerine çıkacak. 3 Aralık Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklık 16°C olacak. 4 Aralık Perşembe günü değişken bulutluluk gözlemlenecek. 16°C sıcaklık öngörülüyor. 5 Aralık Cuma günü ise benzer hava koşulları bekleniyor. Sıcaklık yine 16°C civarında.

Bu dönemde hava koşulları önemli. Özellikle yağışlı günlerde dışarıda su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Sakarya'nın bazı bölgelerinde sisli hava koşulları da olabilecek. Bu yüzden trafikte dikkatli olmak lazım. Sisli günlerde görüş mesafesi azalıyor. Araç kullanırken hız limitlerine uymak gereklidir. Ayrıca farları kullanmak güvenliği artıracaktır. Yüksek nem oranları sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi oluşturabilir. Bu saatlerde kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak için dolayısıyla esnek davranmalıyız.

Gün içinde hava koşullarına uygun hafif kıyafetler tercih edilmeli. Bol su içmeye özen gösterilmelidir. Hava koşullarına bağlı etkinlik planlarınızı yaparken esnek olmalısınız. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalı olacaktır. Bu sayede ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Etkinliklerinizi en iyi şekilde organize etme şansınız artar.