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Sakarya 29 Nisan Salı hava durumu: Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya 29 Nisan Salı hava durumu merak ediliyor. Bugün Sakarya'da hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

Sakarya 29 Nisan Salı hava durumu: Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Sakarya'da 29 Nisan 2025 Salı günü hava durumu bekleniyor. Sıcaklık yaklaşık 15°C olacak. Bu dönemde alçak bulutlar ve yer yer sağanaklar öngörülüyor. Özellikle 1 Mayıs Perşembe günü şiddetli yağmurlar bekleniyor. Hafta sonuna doğru hava koşulları daha ılıman hale gelecek. 4 Mayıs Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava durumu hakim olacak.

Yağışlı günlerde açık hava etkinliklerini planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Şiddetli yağmurların beklendiği günlerde su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Gerekli önlemler alınmalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek, ıslanmaktan kaçınmak sağlığınızı korumak açısından faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmayın. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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