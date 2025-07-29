Sakarya 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava sıcaklıklarının yüksek olacağı öngörülmektedir. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların 38°C'ye ulaşması bekleniyor. Güneş ışınları dik açıyla geleceği için ultraviyole (UV) ışınlarının yoğunluğu artacaktır. Bu durum, cilt üzerinde zararlı etkilere yol açabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak ve uygun kıyafetler tercih etmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler beklenmektedir. 30 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 33°C civarında olması tahmin edilmektedir. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava durumu hakim olacaktır. 31 Temmuz Perşembe günü sıcaklıkların 31°C civarına düşmesi bekleniyor. Bu gün bulutlu ve güneşli bir hava durumu görülecektir. 1 Ağustos Cuma günü hava sıcaklıklarının 28°C civarına inmesi öngörülmektedir. Güneşli ile parçalı bulutlu arası bir hava durumu hakim olacaktır. 2 Ağustos Cumartesi günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunmaktadır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önerilir. Planları gerektiğinde esnek tutmaları önem kazanmaktadır.

Sıcak hava koşullarında, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunmak için serin ortamlarda vakit geçirmeleri önem taşımaktadır. Bol su tüketmeleri de gereklidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri ve esnek planlar yapmaları da önemlidir.