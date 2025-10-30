HABER

Sakarya 30 Ekim Perşembe hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da hava durumu, 30 Ekim 2025'te güneşli geçecek. Sıcaklıklar 22°C ile 5°C arasında değişecek. Yüksek nem oranı %88 olacak. Cuma günü hava puslu güneşli, Cumartesi ve Pazar günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bekleniyor. Soğuk havalarda kat kat giyinmek önem taşırken, sabah saatlerindeki sis trafik güvenliğini etkileyebilir. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumak açısından gerekir. İşte detaylar...

Sakarya'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 22°C ile 5°C arasında değişecek. Nem oranı %88 civarında ölçülecek. Rüzgar saatte 4 km hızla esecek. Gün doğumu saat 07:25'tir. Gün batımı ise 17:54 olarak hesaplanmıştır.

Cuma günü, 31 Ekim 2025, hava puslu güneşli olacak. Sıcaklıklar yine 22°C ile 5°C arasında seyredecek. Cumartesi ve Pazar günleri, 1 ve 2 Kasım 2025, hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 20°C ile 6°C arasında değişecek. Bu dönemde yağış beklenmemektedir.

Sonbahar aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmak faydalıdır. Nem oranı yüksek olduğunda, sabah saatlerinde sis oluşabilir. Bu durum trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken hızınızı düşürmelisiniz. Dikkatli olmak önemlidir. Gün boyunca güneşli hava bekleniyor. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Sağlığınızı korumak açısından bu önemlidir.

hava durumu Sakarya
