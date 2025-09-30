HABER

Sakarya 30 Eylül Salı Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 30 Eylül 2025 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu ve aralıklı güneşli. Sıcaklık yaklaşık 25°C olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 1 Ekim Çarşamba günü parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık 29°C civarında seyredecek. 2 Ekim Perşembe günü ise sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklık 27°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önem taşıyor. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve giysiler tercih edilmelidir. Hava koşullarına göre plan yaparken esnek olmak faydalı olacaktır. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirmek önemlidir.

