Sakarya 31 Ekim Cuma hava durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklık 22°C, gece ise 6°C civarında olacaktır. Nem oranı %94 seviyesindedir. Rüzgarın saatte 2,3 km hızla eseceği tahmin edilmektedir. Hava koşulları önümüzdeki günlerde de benzer şekilde devam edecek. 1 Kasım Cumartesi kısmen güneşli bir hava beklenirken, 2 Kasım Pazar günü puslu hava etkili olacaktır.

Sakarya'da 31 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 22°C'dir. Gece ise en düşük sıcaklık 6°C civarında olacaktır. Nem oranı %94. Rüzgar hızı saatte 2,3 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:28. Gün batımı saati 17:56'dır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecektir. 1 Kasım Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacaktır. 2 Kasım Pazar günü ise puslu bir hava etkili olacaktır. Sıcaklık gündüzleri 21-22°C arasında olacaktır. Geceleri ise sıcaklık 6-11°C arasında değişecektir.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Gün içinde güneşli saatlerde hafif giysilerle rahat edilebilir. Ancak, sabah ve akşam serinliğine karşı kalın giysiler tercih edilmelidir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle su tüketimine dikkat edilmelidir. Nemli ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır.

Rüzgar hızı düşük olacağı için açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunulmaktadır. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava koşullarının aniden değişebileceğini unutmamalıyız. Güncel hava raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken faydalı olacaktır.

