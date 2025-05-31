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Sakarya 31 Mayıs 2025 Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya'da 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle yağışlı olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Sakarya 31 Mayıs 2025 Cumartesi Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Sakarya'da 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, bir veya iki kısa süreli sağanak yağışla birlikte geçecek. Hava sıcaklığı en yüksek 22°C, en düşük ise 14°C civarında olacak. Bu sıcaklık aralığı, mevsim normallerine yakın.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları iyileşecek. 1 Haziran Pazar günü, hava sıcaklığı 23°C'ye yükselecek. 2 Haziran Pazartesi günü 26°C, 3 Haziran Salı günü ise 28°C olması bekleniyor. Bu günlerde bol güneş ışığı ve açık hava koşulları hakim olacak.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle 31 Mayıs'taki kısa süreli sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Dışarı çıkarken bir şemsiye veya su geçirmez ceket almak, ani yağışlardan korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, hava sıcaklıklarının artacağı 2 ve 3 Haziran'da güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığınız için faydalı olacaktır. Sıcak havalarda bol su içmeyi ve hafif, nefes alabilir kıyafetler giymeyi dikkat edin.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacaktır. Ani yağışlara karşı tedbirli olmak ve sıcak havalarda gerekli önlemleri almak, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenizi sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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