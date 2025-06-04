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Sakarya 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya 4 Haziran Çarşamba hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Sakarya 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Sakarya'da 4 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 32°C'ye yükselebilecek. Gece sıcaklıkları ise 8°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerinin üzerindedir. Bu durum, bölgedeki yaz mevsiminin başlangıcını işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 5 Haziran Perşembe günü hava sıcaklıkları 31°C'ye çıkacak. 6 Haziran Cuma günü sıcaklıklar 29°C olarak ölçülecek. 7 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklıklar 28°C civarında olacak. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak ve yağış beklenmiyor.

Sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını önlemeniz önemlidir. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, gölge alanlarda kalmaya özen gösterin. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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