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Sakarya 4 Mayıs Pazar hava durumu: Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?

Sakarya 4 Mayıs Pazar hava durumu raporu yayımlandı. Sakarya'da bugün hava durumu orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olacak.

Sakarya 4 Mayıs Pazar hava durumu: Sakarya'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Sakarya'da 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olarak bekleniyor. Sıcaklıklar 15.4°C ile 19.9°C arasında değişecek. Nem oranı %76 civarında olacak. Rüzgar hızı 14.4 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

5 Mayıs Pazartesi günü de orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 15.0°C ile 19.2°C arasında olacak. Nem oranı %78'e yükselecek. Rüzgar hızı 14.8 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

6 Mayıs Salı günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların sürmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 14.9°C ile 19.2°C arasında olacak. Nem oranı %76 civarında kalacak. Rüzgar hızı 13.7 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Bu dönemde, özellikle yağışların yoğun olacağı günlerde dikkatli olunmalıdır. Su baskınları ve sel riski bulunmaktadır. Açık alanlarda bulunmaktan kaçınılmalı. Su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Rüzgar hızının artabileceği günlerde açık alanlarda uçabilecek eşyalar sabitlenmelidir. Çatıların kontrol edilmesi de önemlidir. Sürekli güncel hava durumu raporlarını takip etmek gerekmektedir. Gerekli önlemler almak, olası olumsuz etkileri en aza indirecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Sakarya
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