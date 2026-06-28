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Sakarya'da acı olay! Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü İslam Altun (72) yaşamını yitirdi.

Sakarya'da acı olay! Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 15.30 sıralarında D-140 kara yolunun Dokurcun-Taşkesti mevkisinde meydana geldi. Akyazı'dan motosikletleriyle geziye çıkan iki sürücüden biri olan İslam Altun'un kontrolünü yitirdiği motosiklet, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Altun, motosikleti ile metrelerce savruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

İslam Altun’un yanındaki diğer motosiklet sürücüsünün ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Altun’un hayatını kaybettiği tespit edildi. İslam Altun’un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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