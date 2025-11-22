HABER

Sakarya'da açık cezaevinde 76 hükümlü yemekten zehirlendi

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 76 hükümlü yedikleri yemekten zehirlendi. Hastaneye sevk edilen 5 hükümlünün, işlemlerinin ardından taburcu edildiği diğer 71 hükümlünün ise ceza infaz kurumunun revirinde tedavi edildiği öğrenildi.

Olay, Ferizli ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemeğin ardından ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan 76 kişide mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikayetler oluştu. Yedikleri yemekten etkilendikleri değerlendirilen 5 hükümlü hastaneye sevk edildi, 71'inin ise ceza infaz kurumu revirinde tedavi edildi.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Hastaneye gönderilen hükümlülerin tedavilerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildikleri öğrenilirken, konu ile alakalı geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(İHA)

22 Kasım 2025
22 Kasım 2025

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
