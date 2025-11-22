Sakarya'da açık cezaevinde 76 hükümlü yemekten zehirlendi

Olay, Ferizli ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemeğin ardından ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan 76 kişide mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik gibi şikayetler oluştu. Yedikleri yemekten etkilendikleri değerlendirilen 5 hükümlü hastaneye sevk edildi, 71'inin ise ceza infaz kurumu revirinde tedavi edildi.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Hastaneye gönderilen hükümlülerin tedavilerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildikleri öğrenilirken, konu ile alakalı geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(İHA)

Günün öne çıkan haber başlıkları...