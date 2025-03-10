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Sakarya'da akılalmaz olay! Okul zilinden rahatsız oldu müdüre dehşeti yaşattı!

10.03.2025 20:51
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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde psikolojik sorunları olan olan 40 yaşındaki M.H., okul zilinden rahatsız olduğu gerekçesiyle okul müdürü Emrah Coşkun'un boğazını kesti.

Sakarya'da akılalmaz olay! Okul zilinden rahatsız oldu müdüre dehşeti yaşattı!

Rüveyde Güneş İlk-Ortaokulu'nun karşısında yaşayan ve bipolar bozukluğu olan M.H. (40) isimli şahıs, okulun zil sesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle okula gitti. Müdürün odasına kadar giden M.H. elindeki bıçakla 37 yaşındaki okul müdürü Emrah Coşkun'un boğazını kesti.

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Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı müdür, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan okul müdürünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

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Sakarya
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