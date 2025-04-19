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Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü.

Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün Emre Ateş'in kullandığı 9-A Maltepe-Ozanlar-Yazlık hattında hizmet veren otobüste seyahat eden bir kişi rahatsızlandı.

Durumu fark eden diğer yolcuların durumu bildirdiği Ateş, hareket amirliğini arayarak bilgi verdi.

AA-20250419-37679410-37679409-SAKARYADA_BELEDIYE_OTOBUSU_SOFORU_RAHATSIZLANAN_YOLCUYU_HASTANEYE_YETISTIRDI

Ateş, güzergahtan çıkarak rahatsızlanan yolcuyu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

Sağlık personelince ilk müdahalesi otobüste yapılan yolcu, daha sonra hastanede tedavi altına alındı.

Epilepsi krizi geçirdiği anlaşılan yolcunun, tedavisinin ardından taburcu edildiği, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Sakarya
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