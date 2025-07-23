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Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de orman yangını!

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve dün Bilecikin Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangın, Kazancı köyüne sıçradı. Adeta yangın hortumunu andıran görüntüler, yangının boyutunu gözler önüne serdi. Öte yandan İzmir'in Urla ilçesinde, Karabük'te ve Eskişehir'de çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla ilgili son durumu paylaştı.

Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de orman yangını!
Devrim Karadağ

Sakarya'nın Geyve ilçesinde pazar akşamı başlayan ve Bilecik'in Osmaneli ilçesine ulaşan orman yangını sürüyor. Dün sabah saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınan yangında alevler yeniden büyüdü. Yangın tedbir amaçlı tahliye edilen dört mahalleden Kazancı'ya ulaştı.

Alevlerle mücadelenin pazar gününden bu yana sürdüğü Bilecik'te yangının seyrini; sürekli yön değiştiren şiddetli rüzgar belirliyor.

Söndürme çalışmaları 4 noktada yoğunlaştırıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; 2 noktadan yükselen alevlerin kontrol altına alındığını duyurdu.

Havanın kararmasıyla birlikte hava müdahalesi durdu. Bin 500 personel; 370 kara aracıyla söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Sakarya da, Bilecik te, İzmir de, Karabük te ve Eskişehir de orman yangını! 1

İŞ MAKİNESİ ALEVLER ARASINDA KALDI

Bir yangın haberi de Eskişehir'den geldi. Seyitgazi ilçesindeki yangın dün sabah saatlerinde Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çalışmalara katılanlar arasında Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de vardı. Çetin ve beraberindeki ekibinin bulunduğu iş makinesi, alevlerin arasında kaldı.

Sakarya da, Bilecik te, İzmir de, Karabük te ve Eskişehir de orman yangını! 2

İŞ MAKİNESİNE HELİKOPTERLE SU ATILDI

Acil koduyla hemen yardım çağrısı yapıldı, iş makinesine helikopterle su atıldı. Yangınla mücadele ekibi güçlükle kurtuldu. Can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Sakarya da, Bilecik te, İzmir de, Karabük te ve Eskişehir de orman yangını! 3

Yangın, Afyonkarahisar yönünde ilerledi.

İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne yaklaştı.

Bunun üzerine bölgede önlemler artırıldı. Köy boşaltıldı.

Yangında şimdiye kadar 60 hektardan fazla alanın zarar gördüğü belirtiliyor.

KARABÜK'TE MÜCADELE SÜRÜYOR

Alevlerle mücadelenin sürdüğü bir diğer kent Karabük...

Eskipazar kara yolundaki ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarla birlikte büyüdü.

Sakarya da, Bilecik te, İzmir de, Karabük te ve Eskişehir de orman yangını! 4

Karabük Valiliği; yangın hattının ilerlediği yöndeki yerleşim yerlerinin tedbiren tahliye edildiğini duyurdu.

Ekipler, arazinin engebeli yapısı ve rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarını güçlükle yürütüyor.

URLA'DAN DA ALEVLER YÜKSELİYOR

Önceki haftalarda yüzlerce hektarlık alanın kül olduğu İzmir’in Urla ilçesinde de orman yangını çıktı.

Kuşçular köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Sakarya da, Bilecik te, İzmir de, Karabük te ve Eskişehir de orman yangını! 5

Ekipler seferber oldu ancak alevler henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

Mahalle sakinleri ve çiftçiler de, su tankerleri ve ilaçlama makineleriyle çalışmalara destek veriyor.

Havanın kararmasıyla hava araçları müdahalesini durdururken kara ekipleri, alevlere yakın noktada çalışmalarını yoğunlaştırdı.

ALEV HORTUMU ORTAYA ÇIKTI

Yangının boyutunu en çarpıcı şekilde gözler önüne seren görüntü ise Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sosyal medya paylaşımı oldu.

Karacabey'in paylaştığı görüntülerde, alevlerin dönerek gökyüzüne doğru yükseldiği, adeta bir ‘yangın hortumu' oluşturduğu anlar yer aldı. Karacabey o anları, "Hiç acıkmayan, yorulmayan, dinlenmeyen bir düşmanla karşı karşıyayız. Kahramanlarımızın ise bu düşmana karşı en büyük motivasyonu yeşil vatana olan sevdaları. Sizlerin yürekten desteği, kahramanlarımızın ise cesareti ile bu düşmanı alt edecek, birlikte başaracağız" ifadeleri ile paylaştı.

Sakarya da, Bilecik te, İzmir de, Karabük te ve Eskişehir de orman yangını! 6

54 YANGINDAN 51'İ KONTROL ALTINDA"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Bilecik'te devam eden orman yangınına yönelik sahada inceleme yaptı.
Yangınlarla ilgili son durumu paylaşan Bakan Yumaklı "Ekiplerimiz, bugün ülke genelinde 22'si ormanlık alan, 32'si de orman dışı alan olmak üzere 54 yangınla mücadele etti. Bunlardan 51'i kontrol altına alındı." dedi.

Sakarya da, Bilecik te, İzmir de, Karabük te ve Eskişehir de orman yangını! 7

Dün (salı) başlayan ve devam eden 3 yangınla da devam ettiğini vurgulayan Yumaklı şöyle devam etti: "Bunlardan biri Eskişehir Seyitgazi, ikincisi Karabük merkeze yakın Çukurca ya da oraya yakın bir yerleşim birimi, bir de İzmir Urla'da devam eden yangınlar. Arkadaşlarımızın en son bize verdiği rapor, enerjilerinin düşürüldüğü ve gece boyu müdahalelerle birlikte inşallah yarın itibarıyla güzel haberler vereceği yönünde."

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Anahtar Kelimeler:
orman yangını
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