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Sakarya'da bir kişi komşusuna ait danayı yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde komşusunun danasını kesici aletle yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da bir kişi komşusuna ait danayı yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı

İddiaya göre, Şeyhtımarı Muharremler Mahallesi'nde İ.A'ya ait büyükbaş, S.U'nun yonca tarlasına girdi. S.U. ise tarlaya zarar verdiği gerekçesiyle dananın kuyruğunu keserek hayvanı kalça kısmından yaraladı.

Durumu fark eden İ.A, S.U'dan şikayetçi oldu.

Olay yerine gelerek inceleme yapan jandarma ekipleri S.U'yu gözaltına aldı.

Hayvanın kuyruk kısmı ve yaralı bölgesi veteriner tarafından tedavi edildi.

Hayvanın sahibinin eşi F.A, gazetecilere, komşunun yonca tarlasına giren hayvanın kuyruğunu baltayla kestiğini öne sürerek, "1 hafta önce, 'Ben bu hayvanı öldüreceğim.' dedi. Ben de 'Nasıl böyle bir şey olabilir.' dedim. Biz zararını ödedik, balyalarını verdik. Bile bile, göz göre göre hayvanımı kesti. Buna ne gerekiyorsa yapsınlar. Ben komşumdan şikayetçiyim." diye konuştu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Sakarya
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