HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sakarya'da 'Camide milli maç' programına müftülükten ret! AK Partili vekilden açıklama

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Rasimpaşa Camii'nde planlanan Dünya Kupası programı tartışma yaratmıştı. Müftülük programı veto ederken, programı düzenleyen AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci açıklama yaptı. İnci, "Milli maç yayını cami içinde değil, Rasimpaşa Camii Gençlik Merkezimizde gerçekleştirilecektir" dedi.

Sakarya'da 'Camide milli maç' programına müftülükten ret! AK Partili vekilden açıklama
Melih Kadir Yılmaz

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Rasimpaşa Camii'nde düzenlenmek isteyen etkinlik kısa sürede gündem olmuştu. AK Parti Sakarya Milletvekili ve aynı zamanda Hendek Merkez Rasimpaşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı olan Ali İnci'nin öncülüğünde hazırlanan program tartışmaları da beraberinde getirmişti.

İnci'nin planladığı gençlik buluşmasına göre organizasyon kapsamında, sabah namazının kılınmasının ardından cemaate kahvaltı ikram edilecek ve akabinde cami içerisine kurulacak dev ekranda A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası maçı izlenecekti.

Sakarya da Camide milli maç programına müftülükten ret! AK Partili vekilden açıklama 1

MÜFTÜLÜKTEN AÇIKLAMA: "İPTAL EDİLMİŞTİR"

Bu durum kısa sürede gündem olurken, Hendek İlçe Müftüsü Osman Sağlam bir açıklama yayınlamış ve şu ifadelere yer vermişti:

"Sakarya İli Hendek İlçe Müftülüğüne bağlı Rasimpaşa Camii'nde gençlik buluşmaları adı altında, gençlerin camiye teşvik edilmesi amacıyla yapılması planlanan; gençlerle sabah namazı buluşması, namaz sonrası kahvaltı ikramı ve akabinde 14 Haziran'da başlayacak olan Dünya Kupası maçlarının cami içinde yer alan devasa ekranlarda izlenmesi etkinliğiyle Hendek İlçe Müftülüğü'nün herhangi bir ilişkisi ve planlaması yoktur.

Zikredilen etkinlik, Sakarya Milletvekili ve aynı zamanda Hendek Merkez Rasimpaşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sn. Ali İnci tarafından organize edilmek istenmiş ve müftülüğümüzün istişare ve girişimleri ile iptal edilmiştir. Bilgilerinize arz ederim"

Sakarya da Camide milli maç programına müftülükten ret! AK Partili vekilden açıklama 2

İNCİ'DEN AÇIKLAMA: "CAMİ İÇİNDE DEĞİL GENÇLİK MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR"

Öte yandan konuyla ilgili olarap programı planlayan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan İnci şu ifadelere yer verdi:

"Biz Rasimpaşa Camii’nde etkinlik dediğimizde; bunun camimizin alt katında bulunan Gençlik Merkezi olduğunu bilenlere, bildiği hâlde konuyu farklı yerlere çekmeye çalışanlara açıkça ifade ediyoruz:

Sakarya da Camide milli maç programına müftülükten ret! AK Partili vekilden açıklama 3

Milli maç yayını cami içinde değil, Rasimpaşa Camii Gençlik Merkezimizde gerçekleştirilecektir. Gençlerimizin camiyle, kardeşlikle, milli heyecanla ve güzel bir ortamla buluşmasından rahatsız olanların meseleyi saptırma çabası beyhudedir"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıMansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı
Rahmi Koç’un fıkrasına gülen Binali Yıldırım sessizliğini bozdu: “Ne dediğini anlamamıştım”Rahmi Koç’un fıkrasına gülen Binali Yıldırım sessizliğini bozdu: “Ne dediğini anlamamıştım”

Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Sakarya ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

Karabük'teki görüntüler gündem oldu! AK Parti harekete geçti

Karabük'teki görüntüler gündem oldu! AK Parti harekete geçti

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a tarihe geçecek teklif!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a tarihe geçecek teklif!

Tetikçinin tam ifadesi ortaya çıktı! 'Riskli ancak kazancı yüksek'

Tetikçinin tam ifadesi ortaya çıktı! 'Riskli ancak kazancı yüksek'

Fiyatlar ikiye katlandı: 'Mantıkla açıklanamaz, bahane oldu'

Fiyatlar ikiye katlandı: 'Mantıkla açıklanamaz, bahane oldu'

Bakan Şimşek: "Dış şok olmasaydı enflasyon yüzde 20 civarındaydı"

Bakan Şimşek: "Dış şok olmasaydı enflasyon yüzde 20 civarındaydı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.