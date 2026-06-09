Sakarya'da 'Camide milli maç' programına müftülükten ret! AK Partili vekilden açıklama

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Rasimpaşa Camii'nde düzenlenmek isteyen etkinlik kısa sürede gündem olmuştu. AK Parti Sakarya Milletvekili ve aynı zamanda Hendek Merkez Rasimpaşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı olan Ali İnci'nin öncülüğünde hazırlanan program tartışmaları da beraberinde getirmişti.

İnci'nin planladığı gençlik buluşmasına göre organizasyon kapsamında, sabah namazının kılınmasının ardından cemaate kahvaltı ikram edilecek ve akabinde cami içerisine kurulacak dev ekranda A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası maçı izlenecekti.

MÜFTÜLÜKTEN AÇIKLAMA: "İPTAL EDİLMİŞTİR"

Bu durum kısa sürede gündem olurken, Hendek İlçe Müftüsü Osman Sağlam bir açıklama yayınlamış ve şu ifadelere yer vermişti:



"Sakarya İli Hendek İlçe Müftülüğüne bağlı Rasimpaşa Camii'nde gençlik buluşmaları adı altında, gençlerin camiye teşvik edilmesi amacıyla yapılması planlanan; gençlerle sabah namazı buluşması, namaz sonrası kahvaltı ikramı ve akabinde 14 Haziran'da başlayacak olan Dünya Kupası maçlarının cami içinde yer alan devasa ekranlarda izlenmesi etkinliğiyle Hendek İlçe Müftülüğü'nün herhangi bir ilişkisi ve planlaması yoktur.

Zikredilen etkinlik, Sakarya Milletvekili ve aynı zamanda Hendek Merkez Rasimpaşa Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sn. Ali İnci tarafından organize edilmek istenmiş ve müftülüğümüzün istişare ve girişimleri ile iptal edilmiştir. Bilgilerinize arz ederim"

İNCİ'DEN AÇIKLAMA: "CAMİ İÇİNDE DEĞİL GENÇLİK MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR"

Öte yandan konuyla ilgili olarap programı planlayan AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan İnci şu ifadelere yer verdi:



"Biz Rasimpaşa Camii’nde etkinlik dediğimizde; bunun camimizin alt katında bulunan Gençlik Merkezi olduğunu bilenlere, bildiği hâlde konuyu farklı yerlere çekmeye çalışanlara açıkça ifade ediyoruz:

Milli maç yayını cami içinde değil, Rasimpaşa Camii Gençlik Merkezimizde gerçekleştirilecektir. Gençlerimizin camiyle, kardeşlikle, milli heyecanla ve güzel bir ortamla buluşmasından rahatsız olanların meseleyi saptırma çabası beyhudedir"