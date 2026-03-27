Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen şahısların adreslerini tespit etti.

IRAK UYRUKLU 5 ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, Irak uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 1'i "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer 4 şahıs ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere sevk edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır