HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sakarya'da eğlence mekanı görünümlü kaçak içki imalathanesine baskın

Sakarya'da alkollü eğlence mekanı kılıfı altında kaçak içki üretimi yapılan depoya düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda kaçak içki ele geçirildi. Alkollü mekan mühürlenerek faaliyetine son verilirken, operasyonda yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'da eğlence mekanı görünümlü kaçak içki imalathanesine baskın

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde faaliyet gösteren C.T. (34) isimli şahsa ait bir alkollü mekan ile kaçak içki imalathanesi olarak kullanılan deposuna baskın düzenledi.

MEKANDAKİ ARAMADA RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 57 adet fişek, 81 adet sahte bandrollü kaçak içki, 8 adet birer litrelik şişelerde içerisinde el yapımı votka olduğu değerlendirilen alkollü içki, 1 adet 5 litrelik bidon içerisinde el yapımı alkol yapımında kullanılan dolu etil alkol, 15 adet 5'er litrelik, el yapımı alkol üretiminde kullanılan boş etil alkol bidonları, 32 adet birer litrelik şişelerde el yapımı votka satışında kullanılan şişeler, 1 adet 19 litrelik bidon içerisinde el yapımı viski olduğu anlaşılan alkollü içki, 1 adet alkol yapımında kullanılan dolu aroma şişesi ve 6 adet alkol üretiminde kullanılan boş aroma şişesi ele geçirildi.

MEKAN MÜHÜRLENDİ

Bahse konu alkollü mekan mühürlenerek faaliyetine son verildi. Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

(İHA)

09 Ağustos 2025
09 Ağustos 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyoğlu'nda zincirleme kaza: 8 yaralıBeyoğlu'nda zincirleme kaza: 8 yaralı
Şişli’de asker uğurlama konvoyu ile trafiği felç ettilerŞişli’de asker uğurlama konvoyu ile trafiği felç ettiler
Anahtar Kelimeler:
Sakarya eğlence mekanları kaçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahreden olay! Genç mühendisin üzerine 3 tonluk mermer blok düştü

Kahreden olay! Genç mühendisin üzerine 3 tonluk mermer blok düştü

Polis memurlarına böyle kaza yaptırdılar! O anlar kamerada

Polis memurlarına böyle kaza yaptırdılar! O anlar kamerada

Galatasaray, Bayern Münih ile anlaşma sağladı! Yıldız isim 'tamam' derse transfer gerçekleşecek

Galatasaray, Bayern Münih ile anlaşma sağladı! Yıldız isim 'tamam' derse transfer gerçekleşecek

Arda Güler'e rekor transfer teklifi! Xabi Alonso, Real Madrid yönetimine hemen karşı çıktı

Arda Güler'e rekor transfer teklifi! Xabi Alonso, Real Madrid yönetimine hemen karşı çıktı

Manyas Gölü'nde endişelendiren olay

Manyas Gölü'nde endişelendiren olay

Antalya'nın denizi bile yanıyor! Termometreler 45, deniz suyu 32 derece

Antalya'nın denizi bile yanıyor! Termometreler 45, deniz suyu 32 derece

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.