HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sakarya'da feci kaza! Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adamı belediyenin çöp kamyonu ezdi: O anlar saniye saniye kaydedildi

İçerik devam ediyor
Begüm Özkaynak

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karasu Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki adamı ezdi. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yalı Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Karasu Belediyesi'ne ait H.A. idaresindeki 54 PJ 335 plakalı çöp kamyonu, marketten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Hasan Topaslan'ı ezdi.

AW443782_04

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

AW443782_01

Olay yerinde savcı incelemesi sonrasında Topaslan'ın cansız bedeni, hastane morguna sevk edilirken şoför gözaltına alındı. Yaşlı adamın marketten çıktığı ve evin gittiği esnada feci kazada hayatını kaybettiği öğrenildi.

AW443782_03

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan meydana gelen kaza anın saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

AW443782_02

Görüntülerde, yaşlı adamın karşıya geçtiği esnada çöp kamyonun üstünden geçerek ezmesi yer alıyor.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsveç'te silahlı saldırı: 3 ölüİsveç'te silahlı saldırı: 3 ölü
İBB'ye yönelik ikinci operasyonda 30 kişi için tutuklama talebi İBB'ye yönelik ikinci operasyonda 30 kişi için tutuklama talebi

Anahtar Kelimeler:
Sakarya yaşlı adam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bankalar zam yaptı, gelirler uçtu!

Bankalar zam yaptı, gelirler uçtu!

'Söylediklerim tahmin değil bilgi' diyen Şener Üşümezsoy şimdi de 3 ili deprem için uyardı

'Söylediklerim tahmin değil bilgi' diyen Şener Üşümezsoy şimdi de 3 ili deprem için uyardı

İBB'ye yönelik ikinci operasyonda 30 kişi için tutuklama talebi

İBB'ye yönelik ikinci operasyonda 30 kişi için tutuklama talebi

Sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyenlere soruşturma! Yöntemleri pes dedirtti

Sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyenlere soruşturma! Yöntemleri pes dedirtti

AYM'den iptal kararı! 9 ay sonra yürürlüğe girecek

AYM'den iptal kararı! 9 ay sonra yürürlüğe girecek

Kahvaltı yapmak isteyen aile neye uğradığını şaşırdı

Kahvaltı yapmak isteyen aile neye uğradığını şaşırdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.