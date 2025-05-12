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Sakarya'da feci kaza! Kontrolden çıkan UTV şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan UTV şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Sakarya'da feci kaza! Kontrolden çıkan UTV şarampole devrildi: 2 kişi yaralandı
Begüm Özkaynak

Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi Soğucak Yaylası yolu üzerinde meydana gelen kazada, C.Ş.K. (29) idaresindeki UTV aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile eşi M.G.K. (29) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kurdukları vinç ve halatlar yardımı ile kurtarılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların vücutlarında kırıklar olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya kaza
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