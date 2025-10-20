HABER

Sakarya'da feci olay! Lastiğini değiştirmek isterken hayatını kaybetti

Sakarya'da 22 yaşındaki Berat Akbaş, TIR'ın patlayan lastiğini değiştirme istedi. Akbaş'a patlayan lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada, arkadan gelen başka bir TIR çarptı. Akbaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Sapanca ilçesi Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Berat Akbaş yönetimindeki inşaat demiri yüklü TIR’ın lastiği patladı. Aracını emniyet şeridine çeken Akbaş, patlayan lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada, arkadan gelen F.Ö. (48) yönetimindeki bir başka TIR çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde TIR sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Akbaş’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

Sakarya da feci olay! Lastiğini değiştirmek isterken hayatını kaybetti 1

TIR sürücüsü F.Ö. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

