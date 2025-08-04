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Sakarya'da feci olay! Yanan ormanda erkek cesedi bulundu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz’da başlayarak Bilecik’in Osmaneli ilçesine kadar yayılan ve yoğun çalışmalarla söndürülen yangının ardından; ormanda kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Sakarya'da feci olay! Yanan ormanda erkek cesedi bulundu

Sakarya'da yaklaşık 2 hafta önce başlayan ve Bilecik'e kadar yayılan ancak büyük mücadeleler sonucu söndürüldü. Yangının ulaştığı Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyü mevkisinde saat 17.00 sıralarında, yangından zarar gören ormanda henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

KİMLİĞİ DNA TESTİYLE BELLİ OLACAK

Yanmış olan ceset, olay yerine gelen ekipler tarafından kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi’ne sevk edildi. Yetkililer, cesedin kimliğinin yapılacak DNA testi ve otopsi sonucunda kesin olarak belirleneceğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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orman yangını
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