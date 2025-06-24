HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sakarya'da hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hastane bahçesinde çıkan tartışmada silahla vurulan 50 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Sakarya'da hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Olay, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nin bahçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ali Dursun (50) kamyonetiyle Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne geldi. Dursun ile E.A. ile arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte E.A., silahını çekerek Dursun'a ateş etti. Dursun, aracının içinde ağır yaralandı ve hastane görevlileri tarafından hemen acil servise alındı. Ancak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen Dursun kurtarılamadı.

AW482692_04

Olayın ardından bölgeye sevk edilen ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da feci kaza! Cipin arkadan çarptığı taksinin sürücüsünden acı haberİstanbul'da feci kaza! Cipin arkadan çarptığı taksinin sürücüsünden acı haber
AFAD duyurdu! Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde depremAFAD duyurdu! Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Anahtar Kelimeler:
Sakarya Sapanca hastane silahlı kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Derbide ortalık karıştı! Ali Koç müdahale etmek için tribüne koştu

Derbide ortalık karıştı! Ali Koç müdahale etmek için tribüne koştu

İsmail Saymaz, Fatih Altaylı'nın kendisine yazdığı notu okudu: "Bu da geçer ya hu"

İsmail Saymaz, Fatih Altaylı'nın kendisine yazdığı notu okudu: "Bu da geçer ya hu"

İran saldırmıştı! Trump'tan ilk açıklama: "İran öfkesini boşalttı, şimdi barış zamanı"

İran saldırmıştı! Trump'tan ilk açıklama: "İran öfkesini boşalttı, şimdi barış zamanı"

Ankara'da kan donduran olay! Buzdolabında bebek cesedi bulundu

Ankara'da kan donduran olay! Buzdolabında bebek cesedi bulundu

İran ABD üslerini vurdu! ABD borsası yükselişe geçti, petrol sert düştü

İran ABD üslerini vurdu! ABD borsası yükselişe geçti, petrol sert düştü

Katar uçakları Türkiye'ye yönlendirildi! İstanbul ve Ankara'ya indiler

Katar uçakları Türkiye'ye yönlendirildi! İstanbul ve Ankara'ya indiler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.