Sakarya'da hava durumu: 1 Mayıs Perşembe! Sakarya'da hava durumu nasıl olacak? İşte son durum…

Sakarya'da 1 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu şöyle olacak. Yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. En yüksek sıcaklık 13°C, en düşük sıcaklık ise 10°C civarında olacak. Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin biraz altında seyredecek. Nem oranı yüksek kalacak.

2 Mayıs Cuma günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 14°C ile 7°C arasında değişecek. Nem oranı yine yüksek olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü hava daha sıcak olacak. En yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık ise 0°C civarında olacak. 4 Mayıs Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C ile 3°C arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerdeki hava koşulları, özellikle yağışların devam etmesi nedeniyle, açık hava etkinlikleri planlayanlar için bazı zorluklar yaratabilir. Plan yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Görüş mesafesi azalabilir. Bu durum, araçla seyahat edenler için dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği günlerde kalın ve su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle hafif ve nefes alabilen kumaşlardan yapılmış giysiler seçilmelidir. Bu önlemler, sağlığınızı korur. Günlük aktivitelerinizi daha konforlu hale getirir.

Sakarya'da önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları bekleniyor. Plan yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek ve gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.