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Sakarya'da iki katlı binanın çatısında yangın

Sakarya'da iki katlı betonarme binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Binanın çatı katında hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'da iki katlı binanın çatısında yangın

Olay, Aziziye Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan iki katlı betonarme binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Sakarya da iki katlı binanın çatısında yangın 1

BİNANIN ÇATISINDA YANGIN PANİĞİ

Çatıdan yükselen dumanları fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin çalışmaları sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sakarya da iki katlı binanın çatısında yangın 2

Binanın çatı katında hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya da iki katlı binanın çatısında yangın 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Sakarya
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