Sakarya'da kaçak silah operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Haziran'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışma kapsamında F.P. isimli şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde ekiplerin aramalarında; 3 ruhsatsız Glock marka tabanca, 1 ruhsatsız makineli tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 344 adet 9 mm çapında fişek, 1 makineli tabanca şarjörü, 4 tabanca şarjörü, 160 boş kovan, 80 fişek çekirdeği, 26 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan F.P., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum