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Sakarya'da kanlı gece! Komşuların kavgası çatışmaya dönüştü... 5 ölü, 5 yaralı

Sakarya'da meydana gelen olayda gece adeta kana bulandı. Komşular arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği olayda 5 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Olayın ardından kaçan 4 şüpheli yakalanırken, yaralılar polis gözetiminde tedaviye alındı. Öte yandan olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Sakarya'da kanlı gece! Komşuların kavgası çatışmaya dönüştü... 5 ölü, 5 yaralı
Melih Kadir Yılmaz

Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, komşu iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

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Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar Özyurt, Onur Özyurt ve Volkan Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri hastane morguna gönderildi. Olayda yaralanan 7 kişi ise şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Fahri Yıldız ve Özgür Özyurt'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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5 KİŞİ YARALANDI, KAÇAN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hastanede tedavisi devam eden 5 kişi polis ekiplerince gözetim altına alınırken olay sonrası kaçan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gecenin adeta kana bulandığı olayda 4 tabanca ele geçirildi.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan, Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Serkan Kızılay'da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya kavga komşu
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