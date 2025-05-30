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Sakarya'da korkutan yangın! Kontrplak üretim tesisi alevlere teslim oldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrplak üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Sakarya'da korkutan yangın! Kontrplak üretim tesisi alevlere teslim oldu

Adapazarı ilçesi Keresteciler Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir kontrplak üretim tesisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 6 araç ve 16 personel, alevlere müdahale etti. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Tesiste zarar oluştu. (DHA)

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Sakarya
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