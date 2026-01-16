HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Sakarya'da meslek edindirme kursları için yeni dönem başvuruları başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (SAMEK), ocak ayı itibarıyla yeni branşlarda eğitimlere başlıyor. Kursiyer adayları, farklı merkezlerde düzenlenecek olan eğitimler için kayıtlarını internet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Sakarya'da meslek edindirme kursları için yeni dönem başvuruları başladı

Yeni dönem kapsamında; tezhip, karakalem, Arapça (A1-A2), ileri Excel uygulamaları, yazılım tabanlı muhasebe uygulamaları ve bilgisayar işletmenliği gibi alanlarda sınıflar açılacak. Eğitimler; Güneşler, Ozanlar, Tekeler, Sapanca ve Karaman SAMEK merkezlerinde uzman eğiticiler tarafından verilecek. Planlamaya göre; tezhip eğitimi Güneşler SAMEK’te; karakalem kursları Güneşler, Tekeler ve Ozanlar merkezlerinde düzenlenecek. Dil eğitimi almak isteyenler için Arapça dersleri Ozanlar ve Karaman’da, bilişim ve mesleki gelişim alanındaki kurslar ise Sapanca SAMEK merkezinde gerçekleştirilecek.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Havalimanı ve Kartalkaya tıklım tıklım!İstanbul Havalimanı ve Kartalkaya tıklım tıklım!
İstanbul'a kar müjdesi! AKOM tarih vererek 'kuvvetli kar' uyarısında bulunduİstanbul'a kar müjdesi! AKOM tarih vererek 'kuvvetli kar' uyarısında bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

Adana'da vahşet! Küçük çocuklarını silahla öldürüp intihar etti

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da korkunç cinayet: Otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Gece yarısı herkesin konuştuğu kare! F.Bahçe imza için gitti

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

Acil organ nakli çağrısı yapılmıştı! Ünlü oyuncudan üzen haber

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

'Hiç sürpriz olmaz' Altın fiyatları için Sefer Şener net konuştu 'Altyapısını hazırlıyor'

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

Bugünden itibaren değişiyor: Kartla ödeme yapan herkesi ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.