Sakarya'da meslek edindirme kursları için yeni dönem başvuruları başladı

Yeni dönem kapsamında; tezhip, karakalem, Arapça (A1-A2), ileri Excel uygulamaları, yazılım tabanlı muhasebe uygulamaları ve bilgisayar işletmenliği gibi alanlarda sınıflar açılacak. Eğitimler; Güneşler, Ozanlar, Tekeler, Sapanca ve Karaman SAMEK merkezlerinde uzman eğiticiler tarafından verilecek. Planlamaya göre; tezhip eğitimi Güneşler SAMEK’te; karakalem kursları Güneşler, Tekeler ve Ozanlar merkezlerinde düzenlenecek. Dil eğitimi almak isteyenler için Arapça dersleri Ozanlar ve Karaman’da, bilişim ve mesleki gelişim alanındaki kurslar ise Sapanca SAMEK merkezinde gerçekleştirilecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum