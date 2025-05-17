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Sakarya’da o güzergahı kullanacaklar dikkat: İki gün boyunca trafiğe kapalı olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, metrobüs hattı projesi çerçevesinde Adapazarı Farabi Caddesi’nde gerçekleştireceği yol çalışması sebebiyle sürücüleri uyardı. Çalışmalar çerçevesinde güzergahın çarşı istikameti 18 Mayıs Pazar 06.00 ve 19 Mayıs Pazartesi 24.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Sakarya’da o güzergahı kullanacaklar dikkat: İki gün boyunca trafiğe kapalı olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehir Hastanesi ile Gar Meydanı arasında hizmet sunacak metrobüs projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Adapazarı Farabi Caddesi’nde (Donanma Sokak Kavşağı ile Şeker Hilal Camii arası) gerçekleştirilecek yol çalışmaları için Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan sürücülere uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada metrobüs hattı çalışmalarının hızla devam ettiği ifade edilerek, "Metrobüs hattı projesi kapsamında 18 Mayıs Pazar günü saat 06.00 ile 19 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00’a Farabi Caddesi’nin Donanma Sokak Kavşağı ile Şeker Hilal Cami arasındaki çarşı yönü istikameti çalışmalar dolayısıyla araç trafiğine kapatılacak. Araç sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmaları önemle rica ederiz" denildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya
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