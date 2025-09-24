Sakarya'da okul servislerine sıkı denetim

2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Sakarya’nın Karasu ilçesinde okul servislerine yönelik denetim yapılmaya başlandı. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği ekipleri, okul servislerini tek tek inceledi.

Denetimlerde servis araçlarının evrakları, teknik donanımları ve güvenlik şartları kontrol edildi. Öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde okullarına ulaşması için denetimlerin devam edeceği belirtildi. Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü, düzenli uygulamalarla öğrenci güvenliğini artırmayı hedefliyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır