HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sakarya'da operasyon! 33 kişi gözaltına alındı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi’ne düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 33 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu ve çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Sakarya'da operasyon! 33 kişi gözaltına alındı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü’nce uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesi, arananların yakalanması ve 6136 sayılı kanun kapsamına giren silah ve mühimmatların ele geçirilmesine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Adapazarı Karaköy Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda, 27 adreste, 34 kişiye yönelik olarak 9 arama köpeği ve idarecisi, 110 ekip olmak üzere toplam 551 personel görev aldı.

33 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 33 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Aramalarda ise 7 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca şarjörü, 2 ruhsatsız tüfek, 4 tüfek şarjörü, 93 fişek, çeşitli miktarlarda sentetik kannabinoid, 0,80 gram esrar, 56 sentetik hap, 3 hassas terazi ile çok sayıda hırsızlıktan elde edilen malzeme ele geçirildi.

Kaynak: DHAKaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiDiyarbakır'da düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bilecik'te tur otobüsü ile tır çarpıştı: 20 kişi yaralandıBilecik'te tur otobüsü ile tır çarpıştı: 20 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.