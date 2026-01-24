HABER

Samsun'da üzerine pirinç çuvalları devrilen işçi hayatını yitirdi

Samsun’un Bafra ilçesinde üzerine çok sayıda pirinç çuvalı devrilen işçi Hüseyin Torun (48), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Bafra Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir un fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Bafra OSB'de faaliyet gösteren bir un fabrikasında çalışan Hüseyin Torun'un üzerine çok sayıda pirinç çuvalı devrildi.

FABRİKADA FECİ ÖLÜM

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çuvalların altında kalarak ağır yaralanan Torun, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Torun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Torun'un evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Torun'un cansız bedeni, otopsi için morga

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

