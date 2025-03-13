HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sakarya'da otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Sakarya'da otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

13.03.2025 16:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'da otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Kaza, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi Kerem Coşkun Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E. kontrolündeki motosiklet, 148. Sokak üzerinden caddeye çıkan S.Ç. kontrolündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Y.E. ile arkasında bulunan M.A. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobile motosikletin çarpması sonucu motosiklettekilerin savrulması ve üzerinde koruyucu kıyafet ile kask bulunmadığı görülen iki gence ise çevredekilerin koşarak yardım ettiği anlar yer aldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Faciaya davetiye çıkardı! Yerde metrelerce sürüklendiFaciaya davetiye çıkardı! Yerde metrelerce sürüklendi
Köpek gezdirirken sokak kedisini tekmeleyen şüpheli tutuklandıKöpek gezdirirken sokak kedisini tekmeleyen şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Sakarya kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Deniz kumundan yapılan apartmanda kentsel dönüşüm isteyen yöneticiye kabusu yaşattılar! "İftara iki dakika kala..."

Deniz kumundan yapılan apartmanda kentsel dönüşüm isteyen yöneticiye kabusu yaşattılar! "İftara iki dakika kala..."

Ahlaksız adam yakalandı

Ahlaksız adam yakalandı

Beklenen oldu: Rekabet Kurumu, Ciner Yayın Holding’in Can Grubu’na devrini onayladı!

Beklenen oldu: Rekabet Kurumu, Ciner Yayın Holding’in Can Grubu’na devrini onayladı!

Galatasaray'da Osimhen ile yollar ayrılıyor! Dünya devinin transfer teklifini kabul etti

Galatasaray'da Osimhen ile yollar ayrılıyor! Dünya devinin transfer teklifini kabul etti

Tren dolusu ceset! Tabutlar böyle taşındı

Tren dolusu ceset! Tabutlar böyle taşındı

İmamoğlu konuşmaya böyle başladı, böyle bitirdi! Gündem olan görüntüler

İmamoğlu konuşmaya böyle başladı, böyle bitirdi! Gündem olan görüntüler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.