Sakarya'da sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Sakarya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yılbaşı öncesinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki takip ile denetimler sonucunda sahte içki üreterek piyasaya süreceği öğrenilen 6 şüpheliye yönelik Hendek, Karasu, Geyve, Erenler ve Sapanca'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 220 litre kaçak/sahte içki, 167 litre etil alkol, 59 aroma verici kit, 120 gram kubar esrar, 42 sentetik uyuşturucu hap, 215 mermi ve fişek ile 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

