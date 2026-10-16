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Sakarya'da sel ve heyelan bir evi yıktı, eşyalar çevreye savruldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sel ve heyelan nedeniyle yıkılan bir evdeki çamaşır makinesinden sandalyeye kadar birçok eşya çevreye saçıldı. Selde 6 evde hasar oluşurken, evi yıkılan vatandaş, "Burayı bu şekilde görmeseydim çok iyi olacaktı. Hiçbir şeyimiz yok. Evim yıkıldı, eşyalarım molozun içinde. Zararımız çok" dedi.

Sakarya'da sel ve heyelan bir evi yıktı, eşyalar çevreye savruldu

Karasu ilçesi Karanlıkdere Mahallesi'nde çarşamba günü gece saat 03.00 sıralarında meydana gelen sel ve heyelan evlerde hasara yol açtı. Selde Nuray Öksüz'e ait ev yıkılırken, evdeki eşyalar çevreye savrularak, molozların altında kaldı. Selde toplam 6 evde hasar oluştu. Selin ardından Karasu Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri bölgede çalışma başlattı. İş makineleriyle yıkılan evin enkazı ve selin sürüklediği molozlar kaldırılmaya çalışılıyor.

Sakarya da sel ve heyelan bir evi yıktı, eşyalar çevreye savruldu 1

"DAHA ÖNCE BİZİM GÖRMEDİĞİMİZ BİR TAHRİBAT VAR"

Karanlıkdere Mahallesi Muhtarı Yılmaz Koca, mahallede daha önce karşılaşmadıkları büyüklükte bir afet yaşadıklarını söyledi. Koca, "Mahallemizde çarşambayı perşembeye bağlayan gece büyük bir sel afeti ile karşı karşıya kaldık. Bir tane evimiz yıkıldı, 4-5 evimizi de su bastı. Çok aşırı, daha önce bizim görmediğimiz bir tahribat var. Su dağdan taş, çakıl ne bulduysa önünde, fındık köklerini söktü getirdi, önümüze yığdı" dedi.

Sakarya da sel ve heyelan bir evi yıktı, eşyalar çevreye savruldu 2

"CAN KAYBIMIZ YOK, EN MUTLU OLDUĞUMUZ YANI DA BU"

Afetin yaşandığı geceden itibaren ekiplerin bölgede olduğunu dile getiren Koca, "Devlet Allah'a şükür yanımızda. O akşam da yanımızdaydı, şu anda da yanımızdılar. Şu anda hafriyat kaldırma çalışmalarımızı yapıyoruz. Büyükşehir, Karasu Belediyesi yanımızdalar. Herkes yanımızda. Allah devletimize zeval vermesin. Can kaybımız yok, en mutlu olduğumuz yanı da bu" dedi.

Sakarya da sel ve heyelan bir evi yıktı, eşyalar çevreye savruldu 3

"EVİM YIKILDI, EŞYALARIM MOLOZUN İÇİNDE"

Evi yıkılan Nuray Öksüz, yaşananlar nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Çok şükür Allah'ıma can kaybımız yok ama burayı bu şekilde görmeseydim çok iyi olacaktı. Allah'tan geldi ne diyelim, yapacak bir şeyimiz yok. Boynumuz kıldan ince. Çok üzücü bir olay. Eşyalarımın hepsini alıp gitseydi de burayı böyle görmeseydim. Hiçbir şeyimiz yok. Evim yıkıldı, eşyalarım molozun içinde. Zararımız çok, mağduruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Sakarya Karasu
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