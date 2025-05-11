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Sakarya'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 6 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Sapanca yönüne giden H. C. K. idaresindeki taksi ile karşı yönden gelen E. D. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri H.C.K. ve E.D. ile araçlarda bulunan O.Y., D.D., A.D. ve E.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafikte kısa süreli yoğunluk oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Polis, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ihbar kaza
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